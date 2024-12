VÍDEO: Tubarão pula para dentro de barco de pescadores na Coreia do Sul

Tubarão pula em barco na Coreia do Sul — Foto: g1

Animal surpreendeu pescadores que pescavam na costa de Gyeongsang do Sul, na costa sudeste sul-coreana. Pescadores não se feriram, e tubarão foi devolvido ao mar.

Pescadores na Coreia do Sul levaram um enorme susto quando um tubarão pulou para dentro do barco em que estavam.

Os pescadores estavam a bordo de uma embarcação de grande porte na costa de Gyeongsang do Sul, província na costa sudeste da Coreia do Sul. Um deles filmava a pescaria no momento em que um tubarão-mako saltou do mar e foi parar dentro do barco.

O animal, de 100 quilos, atingiu de raspão o rosto de um dos pescadores, mas, segundo o grupo, eles não ficaram feridos. Eles disseram que também conseguiram devolver o tubarão ao mar alguns minutos depois — o vídeo mostra como ele se debate fortemente dentro do barco.

Foi uma experiência arrepiante. Tenho pescado a vida toda e um tubarão nunca pulou no barco”, disse o pescador atingido no rosto. “Talvez este peixe estivesse tão desesperado para ser capturado que veio até nós.”

