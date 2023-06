‘Não posso negar, vou para a Arábia Saudita pelo dinheiro’, diz ex-Chelsea

Koulibaly deixou o Chelsea para acertar com o Al-Hilal, com vínculo de três anos, segundo a mídia internacional (Foto:© Reuters).

Kalidou Koulibaly revelou que sua mudança para a Arábia Saudita foi motivada pela questão financeira.

O ex-jogador do Chelsea disse que agora vai poder ajudar toda a família a viver bem. “Com esse dinheiro poderei ajudar toda a minha família a viver bem, desde meus pais até meus primos”, falou.

Koulibaly reforçou que vai usar parte do dinheiro para investir em ações para ajudar os jovens no Senegal. O valor que o jogador vai receber em seu novo clube não foi revelado.

“Poderei investir nas atividades da minha associação Capitaine du Coeur no Senegal. Começamos a construir uma clínica na cidade dos meus pais, tenho muitos projetos para ajudar os jovens”, completou.

O zagueiro comentou que o fato de a Arábia Saudita ser um país muçulmano também pesou em sua decisão. Ele não chegou a ficar nem um ano defendendo a camisa dos Blues, atuando em apenas 32 partidas.

“Sou muçulmano, chego a um país ideal para mim e para a minha família. Meca está próxima. Eu sou um crente, por isso é importante para mim”, finalizou

Koulibaly deixou o Chelsea para acertar com o Al-Hilal, com vínculo de três anos, segundo a mídia internacional.

Fonte: SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2023/18:02:06

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...