2,4 mil vagas no Pará: concurso inscreve até 24 de novembro

A Prefeitura de Itaituba abre concurso com mais de 1.500 vagas imediatas e 900 de cadastro reserva. | Foto: Reprodução

A Prefeitura de Itaituba abre concurso com mais de 1.500 vagas imediatas e 900 de cadastro reserva. Inscrições foram prorrogadas até 24 de novembro de 2024.

Itaituba é o décimo quarto município mais populoso do Pará. Localizado no sudoeste do estado, às margens do rio Tapajós, possui o 13º maior produto interno bruto paraense, e é uma das cidades que apresentam crescimento econômico mais acelerado no interior do Brasil.

Para quem quer trabalhar na cidade, a oportunidade é agora. A prefeitura de Itaituba está com concurso aberto e visa o preenchimento de mais de 1.500 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva em mais de 900 ocupações, por meio de dois editais publicados. Haverá vagas específicas para pessoas com deficiência. As oportunidades são de níveis técnico, médio/técnico, fundamental, superior e médio.

O prazo de validade do concurso público será por dois anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período.

Os certames estão sendo organizados e executados sob responsabilidade do Instituto Consulpam – Consultoria Público-Privada. A contratação dos profissionais se dará sob o regime jurídico estatutário.

Vagas do edital nº 001/2024

O salário básico inicial ofertado aos profissionais varia de R$ 1.272,60 a R$ 5.367,35, para trabalhar em jornadas semanais de até 40 horas. Conheça as oportunidades conforme a lotação e nível de escolaridade:

Procuradoria Geral do Município

Analista Jurídico: nível superior

Assistente Jurídico: nível médio.

Secretaria Municipal de Agricultura

Assistente Administrativo: nível médio;

Auxiliar de Serviços Gerais: nível fundamental;

Engenheiro Agrônomo: nível superior;

Médico Veterinário: nível superior;

Motorista de Veículos Leves: nível fundamental;

Operador de Máquinas Pesadas: nível médio;

Técnico em Agroindústria: nível médio/técnico;

Técnico em Agropecuária: nível médio/técnico;

Vigia: nível fundamental.

Secretaria Municipal de Administração

Agente de Portaria: nível médio;

Agente de Proteção: nível médio;

Agente de Segurança da Aviação Civil: nível médio/técnico;

Almoxarife: nível médio;

Assistente Administrativo: nível médio;

Auxiliar de Serviços Gerais: nível fundamental;

Bombeiro de Aeródromo: nível médio/técnico;

Fiscal de Pista de Aeroporto Parqueador: nível médio;

Gerente de Segurança Operacional: nível médio/técnico;

Motorista de Veículos Leves: nível fundamental;

Técnico de Informática: nível médio/técnico;

Vigia: nível fundamental.

Secretaria Municipal de Arrecadação e Tributos

Assistente Administrativo: nível médio;

Fiscal de Serviços Urbanos: nível médio;

Fiscal de Tributos: nível médio.

Secretaria Municipal de Cultura/Turismo/Esporte/Lazer

Arqueólogo: nível superior;

Assistente de Biblioteca: nível médio;

Assistente Administrativo: nível médio;

Auxiliar de Serviços Gerais: nível fundamental;

Preparador Físico: nível superior;

Sociólogo: nível superior;

Vigia: nível fundamental.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

Agente de Portaria: nível médio;

Assistente Administrativo: nível médio;

Assistente Social: nível superior;

Auxiliar de Serviços Gerais: nível fundamental;

Contador: nível superior;

Cozinheira: nível fundamental;

Educador Social: nível médio;

Motorista de Veículos Leves: nível fundamental;

Orientador Social: nível médio;

Pedagogo: nível superior;

Piloto Fluvial: nível fundamental;

Psicólogo: nível superior;

Sociólogo: nível superior;

Técnico de Informática: nível médio/técnico;

Terapeuta Ocupacional: nível superior;

Vigia: nível fundamental.

Secretaria Municipal de Educação

Almoxarife Educacional: nível médio;

Assistente Social: nível superior;

Auxiliar de Classe Infantil: nível médio;

Auxiliar de Secretaria Escolar: nível médio;

Auxiliar de Serviços Gerais Educacional: nível médio;

Coordenador Pedagógico da Educação Infantil: nível superior;

Engenheiro Civil: nível superior;

Fisioterapeuta: nível superior;

Fonoaudiólogo: nível superior;

Merendeira: nível médio;

Motorista de Veículos Leves Educacional: nível médio;

Motorista de Veículos Pesados Educacional: nível médio;

Nutricionista: nível superior;

Piloto Fluvial Educacional: nível médio;

Porteiro Escolar: nível médio;

Professor Brailista: nível superior;

Professor de Atendimento Educacional Especializado: nível superior;

Professor de Ciências Físicas e Biológicas: nível superior;

Professor de Educação Física: nível superior;

Professor de Educação Física dos anos Iniciais: nível superior;

Professor de Educação Infantil: nível superior;

Professor de Ensino da Arte: nível superior;

Professor de Ensino Religioso: nível superior;

Professor de Geografia: nível superior;

Professor de História: nível superior;

Professor de Introdução às Tecnologias: nível superior;

Professor de Língua Estrangeira (Inglês): nível superior;

Professor de Língua Portuguesa: nível superior;

Professor de Matemática: nível superior;

Professor de Séries Iniciais: nível superior;

Psicólogo: nível superior;

Psicopedagogo Clínico: nível superior;

Secretário Escolar: nível superior;

Técnico Educacional: nível superior;

Técnico em Alimentos: nível médio/técnico;

Técnico em Edificações: nível médio/técnico;

Técnico em Infraestrutura: nível médio/técnico;

Terapeuta Ocupacional: nível superior;

Tradutor Intérprete de Libras Educacional: nível médio;

Vigia Educacional: nível médio.

Secretaria Municipal de Finanças

Assistente Administrativo: nível médio;

Auxiliar de Serviços Gerais: nível fundamental;

Motorista de Veículos Leves: nível fundamental;

Vigia: nível fundamental.

Secretaria Municipal de Governo

Assistente Administrativo: nível médio;

Auxiliar de Serviços Gerais: nível fundamental;

Motorista de Veículos Leves: nível fundamental;

Pintor: nível fundamental;

Técnico de Informática: nível médio/técnico.

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Agente de Portaria: nível médio;

Arquiteto: nível superior;

Assistente Administrativo: nível médio;

Auxiliar de Serviços Gerais: nível fundamental;

Borracheiro: nível fundamental;

Carpinteiro Armador: nível fundamental;

Carpinteiro: nível fundamental;

Coveiro: nível fundamental;

Cozinheira: nível fundamental;

Desenhista Técnico: nível médio ou médio/técnico;

Eletricista: nível médio;

Eletricista de Rede: nível médio;

Encanador: nível fundamental;

Engenheiro Civil: nível superior;

Gari: nível fundamental;

Lubrificador: nível fundamental;

Mecânico de Máquinas Leves: nível fundamental;

Mecânico de Máquinas Pesadas: nível fundamental;

Motorista de Veículos Leves: nível fundamental;

Motorista de Veículos Pesados: nível fundamental;

Operador de Máquinas Pesadas: nível médio;

Pedreiro: nível fundamental;

Pintor: nível fundamental;

Técnico em Edificações: nível técnico;

Técnico em Segurança no Trabalho: nível técnico;

Vigia: nível fundamental.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Analista Ambiental: nível superior;

Assistente Administrativo: nível médio;

Auxiliar de Serviços Gerais: nível fundamental;

Engenheiro Ambiental: nível superior;

Fiscal de Meio Ambiente: nível médio ou técnico;

Geólogo: nível superior;

Motoristas de Veículos Leves: nível fundamental;

Tecnólogo em Saneamento Ambiental: nível superior.

Secretaria Municipal de Saúde

Agente de Controle Zoonoses: nível médio;

Agente de Portaria: nível médio;

Almoxarife: nível médio;

Artesão: nível fundamental;

Artífice de Manutenção e Operação: nível médio;

Assistente Administrativo: nível médio;

Assistente Social: nível superior;

Auxiliar de Serviços Gerais: nível fundamental;

Biólogo: nível superior;

Biomédico: nível superior;

Condutor de Veículo de Urgência: nível médio;

Contramestre Fluvial: nível médio;

Cozinheira: nível fundamental;

Educador Físico: nível superior;

Eletricista: nível médio;

Encanador: nível fundamental;

Enfermeiro Cirúrgico: nível superior;

Enfermeiro da Família: nível superior;

Enfermeiro de Urgência e Emergência: nível superior;

Enfermeiro do Trabalho: nível superior;

Enfermeiro Especializado em Saúde Mental: nível superior;

Enfermeiro Especializado em Neonatologia: nível superior;

Enfermeiro Geral: nível superior;

Enfermeiro Obstetra: nível superior;

Enfermeiro Pediatra: nível superior;

Engenheiro Clínico: nível superior;

Engenheiro do Trabalho: nível superior;

Engenheiro Sanitarista: nível superior;

Farmacêutico Bioquímico: nível superior;

Fisioterapeuta: nível superior;

Fonoaudiólogo: nível superior;

Maqueiro Hospitalar: nível fundamental;

Marinheiro Fluvial de Convés: nível médio;

Marinheiro Fluvial de Máquinas: nível médio;

Massoterapeuta: nível médio/técnico;

Médico Anestesiologista: nível superior;

Médico Angiologista: nível superior;

Médico Auditor: nível superior;

Médico Cardiologista: nível superior;

Médico Cirurgião Geral: nível superior;

Médico Cirurgião Pediátrico: nível superior;

Médico Clínico Geral: nível superior;

Médico da Família: nível superior;

Médico do Trabalho: nível superior;

Médico Endocrinologista: nível superior;

Médico Geriatra: nível superior;

Médico Gineco-Obstetra: nível superior;

Médico Infectologista: nível superior;

Médico Mastologista: nível superior;

Médico Intensivista: nível superior;

Médico Neonatologista: nível superior;

Médico Neurologista: nível superior;

Médico Neuropediatra: nível superior;

Médico Oftalmologista: nível superior;

Médico Ortopedista: nível superior;

Médico Pediatra: nível superior;

Médico Psiquiatra: nível superior;

Médico Radiologista: nível superior;

Médico Urologista: nível superior;

Microscopista: nível médio;

Motorista de Veículos Leves: nível fundamental;

Nutricionista: nível superior;

Odontólogo: nível superior;

Pedagogo: nível superior;

Pedreiro: nível fundamental;

Protético Dentário: nível médio/técnico;

Psicólogo: nível superior;

Piloto Fluvial: nível médio;

Técnico de Epidemiologia: nível médio;

Técnico de Higiene Bucal: nível médio/técnico;

Técnico de Informática: nível médio/técnico;

Técnico em Contabilidade: nível médio/técnico;

Técnico em Enfermagem: nível médio/técnico;

Técnico em Gesso: nível médio/técnico;

Técnico em Laboratório: nível médio/técnico;

Técnico em Radiologia: nível médio/técnico;

Técnico em Refrigeração: nível médio/técnico;

Técnico em Segurança no Trabalho: nível médio/técnico;

Técnico em Vigilância Ambiental: nível médio/técnico;

Técnico em Vigilância Sanitária: nível médio;

Telefonista: nível médio;

Terapeuta Ocupacional: nível superior;

Vigia: nível fundamental;

Agente de Combate às Endemias: nível médio;

Agente Comunitário de Saúde: nível médio.

Vagas do edital nº 002/2024

Serão preenchidas vagas junto ao cargo de Agente de Trânsito, destinado a profissional com nível de escolaridade técnico. O salário inicial é de R$ 1.404,93 para trabalhar em jornadas de 40 horas semanais.

Seleção dos candidatos

Todos os candidatos inscritos no concurso Prefeitura de Itaituba serão avaliados a partir da realização de provas objetivas, fase com caráter eliminatório e classificatório, previstas para serem aplicadas nas seguintes datas:

11 de janeiro e 12 de janeiro de 2025 para os inscritos no edital nº 001/2024, a depender do nível de escolaridade;

19 de janeiro de 2025 para os inscritos no edital nº 002/2024.

Além disso, haverá aplicação de etapas adicionais, que variam conforme o cargo em disputa, confira:

Prova de títulos, fase de caráter classificatório para os candidatos aos cargos de nível superior;

Curso de formação, fase de caráter eliminatório, para os candidatos aos cargos de Agente de Trânsito, Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias;

Avaliação médica, de caráter eliminatório, para os candidatos ao cargo de Agente de Trânsito;

Teste de capacidade física, de caráter eliminatório, para os candidatos ao cargo de Agente de Trânsito;

Avaliação psicológica, de caráter eliminatório, para os candidatos ao cargo de Agente de Trânsito;

Entrega de certidão negativa da vara de execução criminal, de caráter eliminatório, para os candidatos ao cargo de Agente de Trânsito.

Editais e inscrições

Os profissionais interessados em participar do concurso da Prefeitura de Itaituba devem realizar suas inscrições, exclusivamente via internet, no até o dia 24 de novembro de 2024 (período retificado), no site da banca organizadora:

Edital nº 001/2024;

Edital nº 002/2024.

Acesse o endereço eletrônico do edital que deseja disputar e preencha o formulário para o cargo de interesse. Ao final, para confirmar a solicitação, será preciso pagar uma taxa no valor que varia de R$ 70,00 a R$ 160,00.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/11:42:07

