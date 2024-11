Homem acusado de matar jornalista com golpes de pé-de-cabra é preso em Santarém | PA

Janilson Silva Duarte, preso por latrocínio — Foto: Divulgação

Na manhã desta terça-feira (19), a Polícia Militar prendeu Janilson Silva Duarte, na ocupação Bela Vista do Juá, em Santarém, oeste do Pará, em cumprimento a um mandado de prisão definitivo por latrocínio, expedido pela Justiça. O crime que o levou à prisão e condenação a 30 anos, foi o assassinato do jornalista Eranildo Ribeiro da Cruz, de 54 anos, conhecido como “Chocolate”, em setembro de 2021, em Monte Dourado, distrito de Almeirim.

De acordo com a Polícia Militar, a abordagem aconteceu durante uma ronda de rotina no bairro do Juá. Ao avistar a viatura, Janilson tentou fugir, o que levantou suspeitas. Ele cumpria prisão domiciliar em Santarém, mas com a sentença condenatória, teve a prisão domiciliar revogada para cumprir pena na penitenciária.

Uma segunda guarnição foi acionada para cercar a área e, após buscas, ele foi localizado. Durante a verificação do nome no sistema de justiça, foi identificado o mandado de prisão em aberto. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.

O crime

Eranildo Cruz, jornalista conhecido por cobrir temas políticos e movimentos sociais nos estados do Pará e Amapá, foi brutalmente assassinado na noite de 5 de setembro de 2021. Ele foi encontrado no dia seguinte, em sua casa, nu, com os braços amarrados para trás e um travesseiro sobre a cabeça, que apresentava ferimentos causados por golpes de uma ferramenta conhecida como pé-de-cabra.

Investigações iniciais apontaram que Janilson Silva Duarte agiu sozinho. Ele confessou o crime, alegando que agiu sob pressão de traficantes devido a dívidas com drogas, mas a Polícia Civil concluiu que a motivação era o roubo de pertences da vítima, como celulares e uma motocicleta, que foi encontrada adulterada em Laranjal do Jari, Amapá, dias após o crime.

Janilson foi preso em flagrante em setembro de 2021, mas posteriormente obteve benefício de prisão domiciliar. Desde então, estava foragido até ser localizado em Santarém. A Polícia destacou a periculosidade do acusado, que já tinha histórico de atos violentos.

O caso causou grande comoção na época, sobretudo pela violência empregada e pela relevância de Eranildo Cruz na comunicação regional.

Fonte: g1 Santarém Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/11:32:02

