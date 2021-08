Bebê sobrevive a três noites perdida numa floresta

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Desde então, mais de mil operacionais de diversas autoridades russas e voluntários participaram nas buscas pela bebê. No entanto, só três dias depois de ter desaparecido é que Lyudmila foi encontrada, a quatro quilômetros do centro das operações de busca.

Uma criança de um ano e 10 meses sobreviveu a três noites perdida numa floresta na região de Smolensk, na Rússia, de acordo com o The Moscow Times.

