2º dia de Enem 2024: estudantes relatam apreensão e nervosismo para provas de matemática e ciências da natureza, em Belém | PA

Enem 2024 – Domingo (10) – Belém (PA) – Segundo dia de provas tem clima tranquilo. — Foto: Eduardo Quemel/g1

No Pará, mais de 240 mil candidatos, distribuídos por 81 municípios, se inscreveram para fazer as provas neste domingo (10).

Em meio ao calor deste segundo dia de provas do Enem 2024, muitos estudantes relataram apreensão e nervosismo com as provas de matemática e ciências da natureza, em Belém.

Vívian da Silva Ribeiro, de 44 anos, mora no bairro da Marambaia, em Belém, e tenta passar no curso de história da Universidade Federal do Pará (UFPA). Ela diz que este segundo domingo será mais difícil por conta das disciplinas de exatas.

“Estou bem tensa e bem ansiosa, coisa que não aconteceu no primeiro dia. Naquele dia estava tranquila já que era minha área de atuação e hoje vai ser diferente porque não me dou muito bem em exatas, especialmente física e matemática”, afirma.

Neste domingo (10), os estudantes terão de responder 45 questões de múltipla escolha de matemática e suas tecnologias e outras 45 de ciências da natureza e suas tecnologias (conteúdos de física, química e biologia).

Os portões abriram pontualmente às 12h e devem fechar às 13h. O início das provas está marcado para as 13h30.

A candidata Aline Silva veio de ônibus fazer a prova no Instituto Federal do Pará (IFPA) e disse que o trânsito está bem tranquilo neste domingo. Ela tenta passar no curso de administração, em alguma universidade pública.

“Hoje vai ser um pouco mais complicado do que o primeiro dia, por conta das ciências exatas. Eu principalmente me dou melhor com humanas, mas estou com uma expectativa boa que vou conseguir sair bem”, diz.

Apoio emocional

Para ajudar os candidatos, um grupo de amigos de uma igreja no bairro do Marco, em Belém, ficou durante a manhã prestando apoio motivacional para quem estava aguardando a abertura dos portões, no IFPA.

“A compaixão com essas pessoas me motivou a estar aqui e a gente sabe que não é um momento fácil, é um momento de muito nervosismo e a gente entende, porque muitos de nós já passamos isso”, explica Naiane Sales, de 20 anos.

Segundo ela, o máximo de consolo, cuidado e carinho que o grupo de amigos pode oferecer, eles estão levando para cada candidato.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/11/2024/02:14:14

