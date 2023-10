Após perder uma rodada do jogo de sinuca, homem mata irmãos a tiros no Pará

O suspeito apontado como autor dos disparos, identificado como “Marcos Doido”, também foi baleado e acabou preso pela Polícia – (Fotos: redes sociais)

Os irmãos Paulo Júnior Pereira de Araújo (à esquerda) e Fabrício Ferreira Araújo foram mortos a tiros no município de Cumaru do Norte, no sul do Pará, na madrugada de domingo (8).

Os irmãos Fabrício Ferreira Araújo e Paulo Júnior Pereira de Araújo foram mortos a tiros no município de Cumaru do Norte, no sul do Pará, na madrugada de domingo (8). O homem que a Polícia aponta como autor do duplo homicídio também foi baleado, e acabou preso. Tudo indica que ele foi alvejado por uma pessoa ainda desconhecida.

Segundo as investigações policiais, no domingo (8), por volta da uma hora da manhã, Marcos Aurélio Anacleta Queiroz, mais conhecido como “Marcos Doido”, estava acompanhado dos dois irmãos e de mais um homem. Eles estavam em um bar situado na Vila Mogno, área do “Garimpo Santilho”, na zona rural do município de Cumaru do Norte. Marcos era amigo dos três homens.

Ainda conforme a Polícia Civil, “Marcos Doido” ficou com raiva após perder uma rodada do jogo de sinuca. Ele, então, se aproximou de Fabrício, em quem atirou várias vezes, no pescoço e no tórax. Ele morreu no local. A vítima não teve chance de defesa. Na sequência, houve o baleamento de Paulo Júnior e do terceiro homem.

“Marcos Doido” fugiu do local, mas, em situações que estão sendo investigadas, também foi baleado. E, na segunda-feira (9), por volta das 19h30, a Polícia Civil prendeu “Marcos Doido”, detido também na zona rural de Cumaru do Norte. Contra ele a Justiça havia expedido mandado de prisão preventiva por “duplo homicídio qualificado em sua modalidade consumada e homicídio qualificado em sua modalidade tentada”.

A Polícia Civil, por intermédio da Superintendência da 13ª Regional do Araguaia Paraense, Delegacia de Homicídios de Redenção e Delegacias de Cumaru do Norte e de Redenção, em ação integrada com a Polícia Militar do Estado do Tocantins, por meio do 1º e 6º BPM de Palmas, e com a Polícia Civil do Tocantins, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoal de Palmas, deflagrou a Operação “Marcos 14:44”. O objetivo da ação foi cumprir o mandado de prisão preventiva expedido contra “Marcos Doido”.

Fonte: O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2023/13:01:46

