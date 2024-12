35 homens casados serão ordenados diáconos permanentes em Santarém neste sábado, 21

35 homens casados que serão ordenados diáconos em Santarém – PA — Foto: Divulgação

Neste sábado (21), será realizada a ordenação dos primeiros eleitos ao diaconado permanente da Arquidiocese de Santarém, no oeste do Pará. Ao todo, 35 homens casados irão receber o primeiro grau do sacramento da Ordem, em Santa Missa na Igreja Santíssimo Sacramento Sacramento, às 9h, sob a imposição das mãos e oração consecratória de Dom Irineu Roman, Arcebispo Metropolitano de Santarém.

Após a ordenação, os diáconos permanentes devem servir em suas paróquias de origem, mas estarão aptos para missão em outras paróquias e comunidades da Igreja Particular de Santarém. Os eleitos são pais de família de diversas comunidades que formam a Arquidiocese.

Eles passaram por quatro anos de preparação realizada pela Escola Diaconal São Lourenço da Arquidiocese de Santarém, que tem como diretor o padre Sidney Canto. A formação dos eleitos seguiu orientações emanadas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, com as adaptações necessárias à realidade pastoral da Arquidiocese de Santarém.

A Escola Diaconal São Lourenço foi criada pelo arcebispo Dom Irineu Roman, através do Decreto 12/2020 de 05 de novembro de 2020.

O Diaconado permanente

O diácono permanente é um homem casado que expressa sempre o mistério do Cristo que “veio para servir” (Mc 10, 45). Por isso mesmo, os escolhidos devem ser homens que tenham demonstrado, com suas palavras e ações, o propósito de darem a sua vida em favor do povo. Este ministério, surgido por inspiração do Espírito Santo, nos Atos dos Apóstolos, foi instituído por conta do “aumento do número dos discípulos”, para melhor atender “aqueles e aquelas que eram esquecidos” (At 6, 1-7).

Conforme o Concílio Vaticano II, o diácono exerce suas funções em três âmbitos bem definidos: Ação Litúrgica, Evangelização e Serviço da Caridade. Apesar de ter essas funções, os diáconos permanentes devem ter em mente que deverão colaborar com o Arcebispo na ação evangelizadora da Igreja em Santarém, tanto no campo territorial como ambiental, devendo fazer com que o Evangelho de Cristo chegue a todas as pessoas nos lugares onde o diácono vive e trabalha.

O diácono, por exemplo, poderá presidir a Celebração da Palavra, casamentos e batismos.

