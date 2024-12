Mulher é presa em flagrante e drogas apreendidas por agentes da Base Fluvial Candiru em Óbidos

Droga apreendida na Base Candiru em Óbidos — Foto: Divulgação

Somente no mês de dezembro, já foram apreendidos mais de 100 kg de drogas por policiais que atuam na Base Candiru.

Uma mulher foi presa em flagrante e cinco tabletes de maconha do tipo skank foram apreendidos, durante fiscalização em uma embarcação que saiu de Manaus, no Amazonas, com destino a Monte Alegre, no Pará. A ação integrada por agentes do Grupamento Fluvial que atuam na Base Candiru, em conjunto com Policiais Militares do CPR I, aconteceu na tarde desta quinta-feira (19).

A apreensão e a prisão ocorreram a bordo da embarcação “F/M Estrela PP”, que seguia pelo Rio Amazonas em frente ao município de Óbidos com destino a Monte Alegre. No momento da fiscalização, foi identificado na mochila de uma passageira, cinco tabletes de drogas, pensando aproximadamente 5,656kg. No momento do flagrante, a mulher confessou que estava transportando o entorpecente que tinha como destino final, o município de Santarém.

Diante dos fatos, a responsável pelo material ilícito foi presa em flagrante e encaminhada junto a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Óbidos para procedimentos cabíveis.

“Diariamente, as equipes realizam fiscalizações integradas na região, o que tem resultado nas apreensões e prisões. Somente no mês de dezembro, já foram apreendidos mais de 100 kg de drogas. Seguimos trabalhando para que, cada vez mais, qualquer material ilícito possa ser retirado de circulação, reduzindo assim a criminalidade”, afirmou Cel PM José Vilhena, diretor do Grupamento Fluvial de Segurança Pública.

O titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, reforça a importância da contínua fiscalização que tem sido realizada na região.

“Foi mais uma ação exitosa realizada pelos agentes em Óbidos a partir das fiscalizações da Base Candiru. Dessa vez, foram apreendidos um pouco mais de 5Kg de maconha e a responsável pela droga foi presa em flagrante. As prisões e apreensões contínuas que estão sendo realizadas, demonstram a assertividade nas estratégias adotadas para a malha fluvial. Portanto, vamos continuar investindo e fortalecendo as fiscalizações para que o tráfico, crimes ambientais e outros delitos que possam ocorrer na malha fluvial e na região, sejam combatidos cada vez mais”, enfatizou Ualame Machado.

