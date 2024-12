Paraenses estão quase em último no ranking de homens mais bonitos do Brasil; confira a lista

(Foto: Reprodução/Redes Sociais) – Publicado pelo Acervo Awards, no X, o ranking dividiu opiniões na web e revoltou internautas paraenses

Uma pesquisa recentemente publicada pelo perfil Acervo Charts no X (antigo Twitter) provocou uma grande repercussão ao divulgar o ranking dos estados brasileiros com os homens mais bonitos. O levantamento colocou o Rio Grande do Sul no topo da lista, seguido pelo Rio de Janeiro em segundo lugar e pela Bahia na terceira posição. No entanto, o Pará não ficou bem posicionado.

O Estado ocupa a 21ª posição, à frente apenas de Maranhão (22º), Ceará (23º), Piauí (24º) e Acre (25º). O ranking gerou uma intensa movimentação nas redes sociais, com internautas de todo o país se manifestando.

Nos comentários, muitos saíram em defesa da beleza paraense. “Quem fez esse ranking nunca viu um paraense de verdade”, comentou um usuário. Já outro paraense ironizou: “Não mentiu. No Pará tem só os ‘Jurandir’.” Por outro lado, outros internautas se divertiram com a situação e criticaram as colocações de outras regiões. “No Sul só tem trabuco”, brincou um usuário.

Confira o ranking completo dos estados com os homens mais bonitos do Brasil:

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro

Bahia

Minas Gerais

Paraná

Santa Catarina

São Paulo

Goiás/Distrito Federal

Espírito Santo

Amazonas

Pernambuco

Tocantins

Alagoas

Paraíba

Rondônia

Mato Grosso do Sul

Sergipe

Amapá

Rio Grande do Norte

Roraima

Pará

Maranhão

Ceará

Piauí

Acre

Mato Grosso

