Guaidó retornou à Venezuela nesta segunda-feira e prometeu lutar para derrubar Maduro — Foto: Reuters/Ivan Alvarado

Venezuela: depois de apagão, Maduro e Guaidó convocam novos protestos no país

‘Posicionasse massivamente contra o regime usurpador, corrupto e incapaz que mergulhou o país no obscurantismo’, escreveu o presidente autoproclamado do país no Twitter.

O presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guiadó, e o chefe de Estado Nicolas Maduro pediram a seus partidários que manifestassem nas ruas neste sábado (10), depois da pane de energia que mergulhou o país no caos nesta quinta-feira (8).

Em uma mensagem no Twitter, Guiadó, reconhecido por cerca de 50 países, pediu ao povo venezuelano que se “posicionasse massivamente contra o regime usurpador, corrupto e incapaz que mergulhou o país no obscurantismo”. Nicolás Maduro também pediu aos seus partidários que se mobilizassem para desfilar contra o “imperialismo”. Para ele, o apagão foi “encomendado” pelos Estados Unidos.

Fonte: RFI

