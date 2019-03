Homem não identificado é morto com facada no pescoço em Novo Progresso- IMAGEM FORTE!

O SAMU esta no local fazendo remoção do corpo. (Fotos:Jornal Folha do Progresso)

Homem não identificado é assassinado em via publica com uma facada ( degolado ),Próximo a Delegacia da Policia Militar de Novo Progresso.

Um homem ainda não identificado foi brutalmente assassinado na manhã deste sábado (09) na rua do Batalhão da Policia Militar, no bairro Santa Luzia região central da cidade de Novo Progresso.

Aparentando idade aproximada de 28/30 anos, o homem foi morto com golpes de faca no pescoço -por trás – e morreu no local. Conforme relatos de populares no local para reportagem do Jornal Folha do Progresso ele levou uma facada no pescoço , por trás , e já caiu morto.

A vítima foi encontrada de bermuda e sem camiseta. O corpo ficou ao chão na rua próximo da Delegacia da Policia Militar de Novo Progresso.

Ainda não se sabe motivação do crime.

Moradores que passavam pelo local viram o corpo e chamaram a Polícia Militar.

Policiais que estão no local afirmam que os indícios apontam para uma execução e que testemunhas apontaram um homem conhecido por Caubói com suspeito de ter degolado a vitima.

Até fechamento da matéria ninguém foi preso.

Esta matéria esta sendo atualizada.

