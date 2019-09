A adolescente indicada ao Nobel que se posiciona em defesa da Amazônia

Greta Thunberg (Divulgação)- Conheça Greta Thunberg, a adolescente sueca de 16 anos que vem erguendo sua voz em defesa da preservação do meio ambiente. De um veleiro no meio do Atlântico, ela também se posicionou sobre a crise na Amazônia.Ela é uma das milhares de adolescentes que protagonizam o mundo digital, mas definitivamente não é qualquer uma. Greta Thunberg, 16, faz acontecer no mundo de verdade e está à frente de um movimento global contra a crise climática. Porte pequeno, voz pacata e tranças típicas, ela silenciou uma reunião da ONU, criticando o fracasso das nações em se comprometerem com a proteção das futuras gerações.

“No ano de 2078, vou celebrar meu 75º aniversário. Se eu tiver filhos, talvez eles passarão esse dia comigo. Talvez eles perguntem sobre vocês, talvez eles perguntem por que vocês não fizeram nada enquanto ainda havia tempo para agir. Vocês dizem que amam seus filhos acima de todo o resto, mesmo assim estão roubando o futuro deles bem na frente de seus olhos. Até vocês focarem no que precisa ser feito ao invés do que é politicamente possível, não há esperança”, disse.