A ASIBAMA Pará, que representa os servidores do IBAMA e ICMBio emite nota sobre manifestação crítica ao Ibama do Pará

Belém-PA, 7 de setembro de 2021



Reportagem publicada sobre as exportações de madeira do Pará, com entrevista de representante das indústrias, publicada ontem no jornal Folha do Progresso, cita que um “problema de matriz ideológica tem atrapalhado as operações do órgão em território paraense.”

Mais ainda, o mesmo entrevistado teria dito que “É uma briga interna dos funcionários do estado do Pará e Brasília, que divergem de opinião, se acham muito soberanos e autônomos no Pará, de maneira que um superintendente no estado não consegue ter comando. Pegaram o setor florestal como bode expiatório das fraquezas do presidente da república, que é mal visto em questões ambientais, e criaram uma briga ideológica. As empresas sérias estão pagando o pato”, afirma o representante.”

A ASIBAMA Pará, que representa os servidores do IBAMA e ICMBio no Estado, vem a público informar que não existe espaço para “brigas ideológicas”, entre servidores, e se existe tal briga, ela parte do governo atual, que tem perseguido e promovido assédio moral e institucional contra os servidores dos órgãos ambientais federais, fato já denunciado pela ASCEMA (Associação dos Servidores da Carreira de Especialistas em Meio Ambiente) Nacional.

Nesse cenário de perseguições e assédio, quem em sã consciência entraria em conflito com um superintendente estadual sem ter certeza da legalidade de suas ações e atitudes? Somos, antes de qualquer tentativa de politizar ações legais e necessárias, servidores concursados, cumprimos a Lei e exigimos seu cumprimento, de quem quer que seja.

A reportagem cita como início do problema atual a Operação Akuanduba, da Polícia Federal, mas esquece de citar que todo o problema teve origem com a exportação sem licença de madeira a partir do Pará, e de interesses das associações que representam o setor atendidos pelo então Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de triste lembrança na área.

Realmente os servidores têm certa autonomia e soberania nas suas decisões, pautadas pela legalidade, impessoalidade e moralidade, não havendo espaço para ideologias nesse meio.

Assim, a ASIBAMA Pará vem publicamente repudiar as palavras escritas em tal reportagem sobre os servidores do IBAMA atacados sem razão, por problemas que não contribuíram para criar.

Diretoria da ASIBAMA Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...