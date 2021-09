Ambev seleciona estudantes para programas de estágio e trainee

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O programa de Estágio Representa Ambev é exclusivo para estudantes universitários pretos e pretas. De acordo com a empresa, o objetivo é promover uma experiência #AlémDosRótulos e gerar oportunidades reais de desenvolvimento para pessoas pretas com grandes sonhos e planos profissionais. O programa oferece diversos benefícios para os candidatos, como bolsas de estudos de inglês, mentorias, apoio psicológico e orientação financeira e jurídica.

O programa Trainee Ambev acontece duas vezes ao ano e tem como foco os recém-formados que buscam treinamento em áreas de atuação. As vagas exclusivas para Logística foram incorporadas pela primeira vez nessa seleção, somando às áreas Business, Tech e Supply. Já o programa de Estágio Ambev é destinado aos estudantes que estão no penúltimo ano da graduação, que possam assumir desafios na empresa quando concluírem seus cursos.

De acordo com a gerente de atração da Ambev, Nathalya Crisanti, os programas de Estágio e Trainee da companhia visam a talentos diversos, ousados, colaborando para a geração atual ser “além dos rótulos”. Maiores informações, como data de encerramento das inscrições e regulamento, podem ser conferidas no site https://www.ambev.com.br/carreiras/nossos-programas .

Estão abertas as inscrições para 300 vagas destinadas aos programas de estágio, trainee e “Representa 2022” da Ambev. Os processos seletivos serão feitos totalmente on-line. As vagas são destinadas para pessoas de todas as idades e que desejam se desenvolver profissionalmente nas áreas de Finanças , Tecnologia, Negócios e Logística.

