Reclame Aqui premia empresas com melhores reputações na internet

A votação é realizada através de júri popular e segue até 31/10

Se posicionar positivamente na internet é um passo importante para qualquer empresa que deseja ser lembrada pelos seus usuários. Oferecer uma boa experiência e se destacar no atendimento ao consumidor no ambiente on-line faz com que empresas sejam lembradas e indicadas pelos clientes que desfrutam dos produtos e serviços oferecidos.

Por isso, há 10 anos, empresas que têm esse papel de destaque no ambiente on-line são indicadas ao Prêmio Reclame Aqui. As marcas concorrentes ao prêmio, nas diversas categorias, foram classificadas em uma primeira etapa a partir da avaliação dos próprios consumidores no site do Reclame Aqui. A votação para reconhecer as empresas com melhores índices de reputação na edição de 2021 já está aberta. Agora, os selecionados aguardam o júri popular que vai decidir qual empresa merece ser destaque dentro da categoria a qual concorre.

Com um atendimento 100% humano, isto é, com atendentes reais, o Educa Mais Brasil foi indicado, novamente, para concorrer ao prêmio de melhor atendimento na categoria Educação-Serviço. A empresa pioneira na oferta de bolsas de estudo orgulha-se de responder e resolver as demandas dos consumidores no menor tempo possível.

Para a gerente de relacionamento do Educa Mais Brasil, Gleide Gomes, o maior objetivo durante o atendimento é entender o bolsista, acolher e solucionar as suas necessidades, sempre buscando proporcionar a melhor experiência para ele. “Acreditamos que podemos mudar a vida dos nossos candidatos através de um bom atendimento. Ser indicado, mais uma vez, ao Prêmio Reclame Aqui, além de um reconhecimento para a empresa, é resultado do empenho de todas as pessoas que fazem parte das áreas de apoio, assim como da nossa dedicação ao longo de todo o ano para tornar sonhos realidade através da educação”, explica a gerente.

O Educa Mais Brasil atua há 17 anos no segmento educacional facilitando o acesso de milhares de pessoas a instituições de ensino de qualidade – da educação básica ao superior – com bolsas de estudos de até 70% de desconto nas mensalidades.

Na plataforma do Reclame Aqui, o Educa possui o selo RA 1000, dedicado às empresas “totalmente comprometidas com o consumidor”, o que o coloca positivamente à frente de outras empresas que concorrem na mesma categoria. Isso significa que, no último ano, 100% dos contatos feitos no Reclame Aqui foram respondidos pelo Educa Mais Brasil. Além de utilizar o site do Reclame Aqui como mais uma plataforma de comunicação on-line com os seus bolsistas, o Educa amplia o atendimento através das suas redes sociais por meio de plataformas como Twitter e Instagram.

A votação para o Prêmio Reclame Aqui conta com a participação democrática dos consumidores que elegem as empresas através do voto popular. Para votar, basta acessar o site https://premio.reclameaqui.com.br/votacao até o dia 31 de outubro de 2021.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...