A História do Jogo: Uma Jornada Pelos Séculos

O jogo tem sido uma prática constante ao longo de centenas, senão milhares de anos, e está intrinsecamente ligado à história da humanidade. Desde a antiga China, onde foram descobertos indícios de aviatrix jogo rudimentares de azar em azulejos, até o Egito, onde os dados mais antigos conhecidos foram escavados, passando por cenas em cerâmicas gregas e romanas que indicam que as apostas em lutas de animais eram comuns e os animais eram criados exclusivamente para esse fim, os seres humanos adoram apostar e o fazem em todas as oportunidades.

Por volta de 200 a.C., o “bilhete do pombo branco” era jogado em casas de jogo da China com a permissão do governador da província, que recebia uma porcentagem dos lucros, e os ganhos muitas vezes eram usados para financiar obras do estado; até mesmo Harvard e Yale foram inicialmente financiadas com dinheiro de loteria, que continuam a usar até hoje. Acredita-se que os baralhos de cartas tenham aparecido pela primeira vez na China no século IX, embora os jogos jogados sejam desconhecidos, e as cartas tenham pouca semelhança com as usadas hoje. As cartas eram frequentemente decoradas com formas humanas, mas à medida que os jogos se espalhavam pela Europa, os Reis e Rainhas com os quais estamos mais familiarizados começaram a aparecer.

À medida que o jogo se espalhava e evoluía pela sociedade, tornava-se mais organizado e regulamentado. Os primeiros cassinos ou casas de jogo apareceram na Itália no século XVII; o Ridotto foi estabelecido em Veneza em 1638 para fornecer um ambiente de jogo controlado, e os cassinos começaram a aparecer em toda a Europa continental no século XIX. Jogos como Roleta e Vinte-e-Um chegaram aos EUA com os primeiros colonos da França, e os barcos a vapor no Mississippi tornaram-se o local de jogo para agricultores ricos e comerciantes; uma versão do pôquer, que teve origem na Pérsia do século XVII, estava sendo jogada em Nova Orleans em 1829. A mecanização do jogo significou que os ganhos poderiam ser então regulamentados com mais precisão. A primeira máquina de jogo foi desenvolvida por Sittman e Pitt em Nova York, e ao mesmo tempo a máquina Liberty Bell foi inventada por Charles Fey em São Francisco. O primeiro slot de vídeo foi inventado em 1976, abrindo caminho para os slots de vídeo online que se seguiram.

O Surgimento do Jogo Online

Em 1994, Antígua e Barbuda aprovaram a Lei de Livre Comércio e Processamento, permitindo que licenças fossem concedidas a organizações que solicitassem a abertura de cassinos online. Antes dos cassinos online, o primeiro software de jogo totalmente funcional foi desenvolvido pela Microgaming (uma das maiores desenvolvedoras de jogos de cassino e caça-níqueis do mundo hoje), uma empresa de software sediada na Ilha de Man. Isso foi garantido com software desenvolvido pela CryptoLogic, uma empresa de software de segurança online. Transações seguras se tornaram viáveis e levaram aos primeiros cassinos online em 1994. Em 1996, foi estabelecida a Comissão de Jogos de Kahnawake, que regulamentava a atividade de jogos online do Território Mohawk de Kahnawake e emitia licenças de jogos para muitos dos cassinos online e salas de pôquer do mundo. Isso é uma tentativa de manter as operações de organizações de jogo online licenciadas justas e transparentes.

O Futuro do Jogo: Blockchain e Criptomoedas

A tecnologia blockchain e o surgimento das criptomoedas estão causando disrupções na indústria do jogo de formas que não poderíamos ter imaginado mesmo alguns anos atrás. O uso de criptomoedas para jogos está se tornando amplamente popular para cassinos e pode ser usado tanto como o principal sistema de pagamento quanto como alternativa aos sistemas de pagamento baseados em moeda fiduciária. A blockchain fornece transparência nas transações, reduz a vantagem da casa e diminui os custos de transação. A blockchain também permite ao usuário apostar de forma anônima, tempos de retirada e depósito quase instantâneos e não é necessário entregar cópias de documentos ou mesmo criar uma conta.

A tecnologia blockchain traz essa mesma característica para o jogo, permitindo que qualquer pessoa seja membro do cassino. Embora alguns cassinos Bitcoin permitam que os usuários financiem os cassinos e lucrem com uma parcela da vantagem da casa, esses conceitos foram levados para o próximo nível por plataformas de criptomoedas como Ethereum, onde projetos criaram um sistema onde os detentores de tokens recebem dividendos automáticos dos lucros gerados pela plataforma. Outros estão desenvolvendo ecossistemas de jogos baseados em blockchain de próxima geração que permitirão que os operadores de cassinos projetem e implementem aplicativos de jogos de azar com margem da casa zero, taxas de transação próximas a zero e números aleatórios comprovadamente justos. Os desenvolvimentos nesse espaço provavelmente crescerão rapidamente, com equipes de desenvolvedores introduzindo novas oportunidades para o jogo utilizando tecnologia blockchain.

Edgefund: Transformando o Jogo

Edgefund é um desses conceitos; Edgefund criará um bankroll compartilhado que permitirá que operadores de jogos licenciados construam jogos na plataforma Edgefund que ofereçam pagamentos muito grandes. Os operadores de jogos poderão fornecer jogos de odds fixas sem risco financeiro para si mesmos, ou seja, um lucro garantido para os operadores de jogos para cada aposta que realizarem. Para fazer isso, o Edgefund comprará o risco dos operadores de jogos ao custo matematicamente comprovável mais baixo que protege o bankroll centralizado do EdgeFund. Isso garante que o EdgeFund não possa ser derrotado por um contrato inteligente concorrente e não possa ser falido pelos operadores de jogos.

Fonte: Jackville e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...