VÍDEO | Filme erótico é exibido na recepção do de ala pediátrica de Alto Lage e revolta pais: “Absurdo”

(Foto: Reprodução)- Testemunhas relataram que as cenas de teor adulto foram transmitidas na ala pediátrica, onde várias crianças estavam presentes.

Pacientes que aguardavam atendimento médico no Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, foram surpreendidos com a exibição de um filme de conteúdo adulto nas televisões. O caso aconteceu na madrugada de domingo (17).

Testemunhas relataram que as cenas de teor adulto foram transmitidas na ala pediátrica, onde várias crianças estavam presentes, o que causou constrangimento e revolta entre os pais.

Tudo indica que as televisões já estavam sintonizadas no canal em que os filmes são exibidos e o responsável não se atentou à programação da madrugada, esquecendo de fazer a mudança.

Além da exibição inadequada de conteúdo nas televisões, pacientes relataram também a falta de médicos disponíveis no local durante o período noturno, destacando a presença de apenas um pediatra de plantão.

O que diz a Prefeitura de Cariacica?

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Saúde de Cariacica lamentou o ocorrido e informou que a administração do Pronto Atendimento de Alto Lage é terceirizada e executada pelo Instituto Esperança desde 2021, e que até então não havia identificado nenhum episódio como o registrado no último sábado (15).

“A secretaria informa ainda que vai notificar a OS e tomará as medidas cabíveis, tanto com relação ao conteúdo exibido na TV do PA quanto à quantidade de médicos disponíveis no atendimento noturno. No entanto, a direção do PA informa que o quadro de médicos na ala infantil do local estava completo, composto por quatro pediatras, sendo um para urgência e emergência”, diz a nota.

