A Secretaria Municipal de Saúde realiza Itinerante de Saúde com o Clube Terceira Idade idoso Feliz

(Fotos>Sidney Espies) Nesta sexta-feira, 10 de maio de 2024, a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Saúde juntamente com a Unidade de Saúde Dr Isaías Antunes, em parceria com o “Clube Terceira Idade Idoso Feliz’ promoveu um evento de grande importância para a comunidade local. Essa iniciativa teve como objetivo levar atendimentos médicos e serviços de saúde diretamente à população, no ambiente do posto de Saúde Dr Isaías Antunes em Novo Progresso-PA.

Durante o Itinerante, foram oferecidos diversos serviços à população, abrangendo áreas essenciais da saúde.

O Itinerante é um projeto da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde que busca levar atendimento médico e serviços de saúde de forma itinerante a diferentes locais. Dessa vez, o local escolhido foi o posto de Saúde Dr Isaías Antunes , onde foram atendidos os moradores dos bairros Bela Vista, Tom da Alegria 2, Juscelandia, com Consultas Médicas, Dentista Ginecologista, Testagem Rápida, Psicóloga, entre outros.

O Itinerante realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da Unidade de Saúde Dr Isaías Antunes , em parceria com o “Clube Terceira Idade Idoso Feliz’ foi uma iniciativa louvável que teve um impacto positivo na comunidade local. A ação promoveu o acesso à saúde de qualidade para muitas pessoas que, de outra forma, enfrentariam dificuldades para obter atendimento médico.

Essa iniciativa demonstra o compromisso das autoridades com o bem-estar da população e reforça a importância de ações preventivas e de promoção da saúde na comunidade. Espera-se que iniciativas como essa continuem ocorrendo, beneficiando cada vez mais pessoas e contribuindo para uma sociedade mais saudável e consciente dos cuidados com a saúde.

