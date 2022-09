Desfile cívico de 7 setembro interdita trecho da Avenida Jamanxim, em Novo Progresso

(foto:A Avenida Jamanxim estará fechada do cruzamento com a rotatória da avenida Orival Prazeres até a rotatória do Garimpeiro, na Avenida Brasil, nesta quarta-feira (7), em razão do desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, em Novo Progresso. Motoristas deverão buscar rotas alternativas.

Leia mais:Prefeitura divulga programação do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro

Após dois anos suspensa devido à pandemia da Covid-19, a celebração, que comemora os bicentenário da data, volta a ser realizada e, neste ano, ocorre na avenida jamanxim no centro da cidade de Novo Progresso.

A programação terá início às 7h, com a execução do hino nacional brasileiro, seguido do desfile das escolas municipais e particulares. Veja programação clique AQUI

A celebração deve terminar às 12h.

