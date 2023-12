Abertas as inscrições para o Vestibular UNAMA 2024

Serão ofertadas vagas nos 25 cursos de graduação no campus Santarém e prova será realizada no dia 20 de janeiro (Foto>Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o Vestibular tradicional da UNAMA Santarém. A prova será realizada no dia 20 de janeiro de 2024, das 09h às 13h. Serão ofertadas vagas nos 25 cursos de graduação no campus Santarém e as provas serão aplicadas nos Blocos A, B e C do Centro Universitário.

“O candidato deverá se apresentar no local de provas com antecedência mínima de uma hora, portando o cartão de inscrição e um documento de identificação com foto recente. As provas serão de Língua Portuguesa, Redação, Conhecimentos Gerais e Raciocínio Lógico”, destaca a coordenadora acadêmica da UNAMA Santarém, Adria Maia.

As inscrições estão sendo realizadas por meio do site . O primeiro colocado geral terá uma bolsa de 100%; o segundo, de 80%; já o terceiro colocado com 70%; e do quarto ao décimo colocado bolsas de 65%. Para outras informações sobre o vestibular, interessados podem consultar o regulamento ou procurar a Central de Relacionamento ao Aluno (CRA), na entrada principal do campus, localizado na R. Rosa Vermelha, 335 – Aeroporto Velho.

