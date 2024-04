Papa Francisco recebe ex-presidente Dilma Rousseff no Vaticano

Papa Francisco cumprimenta ex-presidente do Brasil e atual presidente do Banco do Brics, Dilma Rousseff, durante audiência no Vaticano, em 27 de abril de 2024. — Foto: Divulgação/ Vaticano

Atual presidente do Banco do Brics se reuniu com pontífice em audiência privada. Os dois trocaram presentes e conversaram sobre fome, desigualdade e mudanças climáticas.

O papa Francisco se reuniu neste sábado (27) com a ex-presidente do Brasil e atual presidente do banco dos Brics, Dilma Rousseff, no Vaticano.

“Bem-vinda! Que prazer revê-la!”, disse o pontífice ao receber a ex-presidente. Segundo o Vaticano, Dilma Rousseff foi a primeira chefe de governo a receber Francisco em viagem internacional após ele se tornar papa, durante uma viagem ao Rio em 2013.

“(Durante a audiência) Falamos sobre os grandes desafios da humanidade: o combate à desigualdade e à fome, a transição energética e as ações necessárias para enfrentar as mudanças climáticas”, disse a ex-presidente.

Os dois conversaram em português e espanhol.

Segundo o Vaticano, a ex-presidente deu ao papa o livro “Theodoro Sampaio. Nos sertões e na cidade”, de Ademir Pereira dos Santos e recebeu de presente de Francisco a encíclica “Laudato si”, a exortação apostólica “Laudate Deum” e uma escultura em bronze

O papa disse a Dilma que a obra significa “que só é lícito olhar uma pessoa de cima para baixo para ajudá-la a se levantar”.

Ao final do encontro, o pontífice disse a Dilma: “reze por mim e eu rezo por você”. “Estou rezando”, respondeu a ex-presidente.

