Abordagem policial resulta em prisão, morte, apreensão de drogas e veículo roubado em Parauapebas

Os suspeitos confessaram serem da capital paraense e membros de uma facção criminosa.

Itens apreendidos com os suspeitos abordados durante ação policial em Parauapebas. — Foto: Polícia Militar do Pará

Cinco suspeitos foram presos e três armas de fogo, drogas e um carro com registro de roubo foram apreendidos durante abordagem policial realizada no último sábado (30), no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. Um dos suspeitos foi morreu em uma troca de tiros com os policiais.

De acordo com a Polícia Militar, quatro homens dentro de um veículo de passeio estavam em atividade suspeita. Durante a revista no carro, os agentes encontraram um revólver calibre .38 e uma pistola calibre 380. Um dos suspeitos tentou fugir, mas foi capturado. O veículo utilizado pelo grupo estava com placa falsa e com registro de roubo.

Os suspeitos confessaram serem de Belém e membros de uma facção criminosa. Uma residência foi indicada como ponto de alojamento do grupo. Ao chegarem no local, os policiais identificaram uma adolescente que apontou que um homem teria se desfeito de uma sacola plástica com cerca de um quilo de maconha e se escondido em uma residência vizinha.

O suspeito foi encontrado trancado na casa da vizinhança, e ao ser abordado, trocou tiros com a equipe policial. O suspeito foi baleado, e depois encaminhado ao hospital do município, mas morreu na unidade de saúde.

Todos os suspeitos, armamentos, o entorpecente e o veículo roubado foram apresentados na delegacia do município para a realização dos procedimentos cabíveis ao caso.

Por G1 PA — Belém

03/12/2019 18h14

