Suspeito de assassinar próprio padrasto e integrar organização criminosa é preso em Altamira

Por G1 PA — Belém 03/12/2019 18h34 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, o suspeito estava sendo investigado desde o mês de setembro, por ser o principal suspeito de uma série de homicídios cometidos em Altamira. O suspeito estava fora da cidade e retornou no dia 26 de novembro, sendo localizado dois dias depois. O suspeito é investigado também por integrar uma organização criminosa.

Suspeito de cometer os crimes de latrocínio, homicídio qualificado e organização criminosa foi preso preventivamente no bairro Jatobá, em Altamira, sudoeste do estado. O suspeito Adriano Oliveira da Silva foi encontrado logo após sair de uma residência onde teria cometido um assassinato. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (3).

You May Also Like