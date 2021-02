Segup e Sespa distribuem mais de 50 mil doses da CoronaVac

A entrega foi coordenada entre Sespa e Segup (Foto:Marcelo Seabra / Agência Pará)

Centros Regionais de Saúde receberam nesta terça-feira a nova remessa de imunizantes

Desde as 6 horas desta terça-feira (9) as secretarias estaduais de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e de Saúde Pública (Sespa) dão andamento ao plano de voo que segue distribuindo novas doses da CoronaVac aos municípios paraenses.

As embalagens com as 55.754 doses das vacinas são levadas até os Centros Regionais de Saúde (CRS) pelo Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), onde os gestores por cada cidade ficam responsáveis pela condução até o destino final.

Na região da Calha Norte e do Marajó, as vacinas são entregues em cada cidade. Estão sendo utilizadas duas aeronaves de asas rotativas e três aeronaves de asas fixas. Policiais militares realizam a escolta das vacinas em todo o Estado.

Os dois primeiros voos saíram em direção às cidades de Cametá e Santarém. Ao todo, sete rotas foram construídas, sendo a última com início às 13 horas em direção ao município de Curralinho. Em Breves, a aeronave desembarcará os imunizantes que abastecerão as cidades de Bagre, Melgaço e Portel.

De Breves até essas localidades, será utilizada uma embarcação do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFLu).Fases do Plano Estadual de Imunização1ª Fase: trabalhadores de Saúde; pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e indígenas aldeados.

2ª Fase: profissionais da Segurança Pública na ativa; idosos de 60 a 79 anos de idade; idosos a partir de 80 anos e povos e comunidades tradicionais quilombolas.3ª Fase: pessoas com comorbidades (doenças como diabetes, hipertensão e obesidade).4ª Fase: trabalhadores da Educação; Forças Armadas; funcionários do sistema penitenciário; população privada de liberdade e pessoas com deficiência permanente severa.

Por:Redação Integrada, com informações da Segup

