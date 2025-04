Acabou a Direita em Novo Progresso-PÁ?

(Foto:Reprodução Redes Sociais) – Uma imagem que circula nas redes desta semana, mostra alta cúpula do PL-Partido Liberal (Bolsonarista) de Novo Progresso com o eleito da direita Wescley Tomaz abraçados com o Governador Helder Barbalho, líder da esquerda no estado do Pará. A imagem chegou até ser comentada por outro aliado que disse “vejo aquela turminha em Belém , mais é porque o pessoal não sabe o que esta se passando com esse pessoal que está lá com o governador, é outro assunto, podem até ter tratado do assunto, mas a pauta principal não é sobre a Flona Jamanxim, disse em áudio o vereador Luizão (MDB) nas redes de Novo Progresso.

Na postagem eles citam que vem melhorias para cidade de Novo Progresso. Passado dois dias em nova postagem (Vídeo), o deputado aponta uma emenda parlamentar para aquisição de 15 computadores e uma camionete para o Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso. (Clique AQUI e assista ao Vídeo)

A postagem (imagem/foto) em meio a decisão Judicial onde mais de 300 famílias terão que deixar suas propriedades dentro da Flona Jamanxim, moradores imaginaram a foto com um possível acordo entre a Esquerda e Direita com objetivo mutuo em lutar pela permanecia na questão que já foi palanque politico de muitos eleitos e nunca resolveram, mas sim piorou.

Nos bastidores a sociedade mostra que ficou sem entender a postagem, sem na verdade saber o que estaria ali ocorrendo, para muitos o fato foi aplaudido os eleitos da direita abraçados com o líder paraense aliado de Lula no contexto nacional. Em campanha para chegar ao poder xingavam o governador e o presidente, agora abraçados, o que será que está acontecendo? A Direita virou Esquerda?

Direita e esquerda- Quem é de direita? Na imagem a direita do Governador Esquerdista Helder Barbalho o deputado Wescley Tomaz de Itaituba, o eleito que levou os votos da direita dos eleitores Bolsonarista de Novo Progresso o protagonista do encontro com as lideranças do PL; Aldo Casa Pronta, Vereador Airton e o presidente do Sindicato dos Produtores o Sr Abreu e por fim o Advogado Brandão de Itaituba.

Direita e esquerda: as histórias que não te contaram – Questionado por leitores que nos bastidores procuram entender o que está acontecendo o Jornal Folha do Progresso apurou o caso e buscou informações através de fonte ligada ao Governador Helder Barbalho. Neste caso especifico não podemos questionar a força político do Grupo que se apresentam estar à direita no espectro político atual. Este encontro já articulado entre Deputado e Governador tem carta marcada, isso é o início do diálogo para o futuro acordo? A resposta que os bastidores não divulgam vai além de ser Direita e Esquerda, esquece isso somente foi na campanha, agora as coisas são diferentes. A imagem mostra que o deputado mira a base governista visa a reeleição de 2025, onde cargos possivelmente virão. A fonte informou que a exigência é a SEMA e a nomeação de um progressense na Secretaria Regional de Governo ocupada hoje pelo ex-deputado Hilton Aguiar em Itaituba.

Como diz a postagem “Melhorias estão vindo para Novo Progresso”?

Direita/Esquerda – Em Roma, tal como a dobradiça de uma porta, havia uma rua à volta da qual toda a cidade girava, uma avenida principal – “cardo maximus”, onde estavam as lojas e que era, em consequência, o eixo da vida urbana. Toda a gente vivia à esquerda ou à direita do “cardo maximus”. Os políticos eleitos do lado esquerdo desse eixo eram, obviamente, de esquerda… e vice-versa. Não havia outra conotação. Apenas a geografia urbana. É como hoje com deputados que são eleitos por Novo Progresso ou pelo Pará. Apenas uma referência geográfica. Nada a ver com ideologia, com escolhas de ideias.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/04/2025/12:33:59

