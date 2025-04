Veja lista das 316 desocupação da Floresta Nacional do Jamanxim

Flona Jamanxim/- (Foto Marizilda Cruppe/Amazônia Real/Amazon Watch, em 17/09/2020 – CC BY 4.0 )

Em decisão recente a Justiça Federal acolheu pedidos do Ministério Público Federal (MPF) e determinou a saída de 316 famílias da unidade de conservação, com mais de 1,3 milhão de hectares dentro do prazo de 60 dias. De acordo com a sentença, órgãos públicos também devem atuar para impedir novas ocupações na área de preservação ambiental em Novo Progresso.

Caso a decisão não seja cumprida, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) tem autorização para desmobilizar as fazendas ilegais, retirar o gado, impedir a plantação e comércio de produtos agrícolas e ainda contar com o apoio das forças de segurança pública para evitar o acesso e a reocupação da área.

Recuperação ambiental e indenização por danos materiais e morais coletivos. O Município de Novo Progresso/PA foi citado pessoalmente (id 212748355 -p. 5), mas não apresentou contestação no prazo legal. O ICMBio apresentou réplica às contestações, defendendo: (a) A presença de indícios suficientes da participação dos réus; (b) A responsabilidade objetiva e solidária; (c) A aplicação do princípio da precaução e manutenção da inversão do ônus da prova.

Além disso, a Justiça determinou, a perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento oferecidas aos fazendeiros e a suspensão de todos os registros no Cadastro Ambiental Rural (CAR) que se sobrepõem à Flona e a ADEPARÁ suspenda a emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) para quaisquer criadores ou imóveis localizados dentro da área da FLONA Jamanxim; Na decisão não cita desapropriação e/ou valores a serem indenizados, somente a saída dos moradores. (CLIQUE AQUI E VEJA DECISÃO)

Clique AQUI e Veja lista das propriedades afetadas

II. – Do Mérito Legalidade da criação da FLONA Jamanxim A criação da Floresta Nacional do Jamanxim se deu por meio do Decreto Presidencial de 13 de fevereiro de 2006, com base na Lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). A impugnação judicial de sua legalidade foi enfrentada e rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança nº 26.012/PA, onde se reconheceu a ausência de qualquer vício formal na criação da unidade e se reafirmou a competência do Poder Executivo para instituir unidades de conservação, desde que observados os pressupostos legais. Além disso, conforme já reconhecido em decisão judicial anterior proferida por este Juízo, a criação da FLONA Jamanxim observou os parâmetros legais previstos na Lei nº 9.985/2000 e no Decreto nº 4.340/2002, especialmente no tocante à realização de estudos técnicos, à delimitação de seus limites e à compatibilidade de sua instituição com os princípios constitucionais da proteção ambiental. Destacou-se, à época, que o Decreto Presidencial que instituiu a unidade teve por base elementos concretos de interesse público e de proteção do bioma amazônico, sendo instrumento legítimo para o exercício do poder de polícia ambiental e para assegurar o uso racional dos recursos naturais, em consonância com o art. 225 da Constituição Federal. A abrangência da FLONA Jamanxim foi mantida em 2017, quando o Projeto de Lei, derivado da MP nº 756/2016 foi vetado pelo Presidente da República. A Mensagem de Veto expressamente reconheceu que a medida contrariava os compromissos de proteção ambiental assumidos pelo Brasil e fragilizava o combate ao desmatamento. O veto manteve incólume o regime de proteção da unidade, reforçando a legalidade e a vigência do decreto de sua criação. Assim, não há qualquer ilegalidade na criação da FLONA, tampouco direito subjetivo à manutenção de ocupações privadas no interior da unidade de conservação.

