Homem é flagrado com maconha, dinheiro e munição em Itaituba

A polícia encontrou cerca de 1,2 kg de maconha, R$ 2,5 mil, em espécie – (Foto:Reprodução / Site Portal Giro)

O material apreendido e o suspeito foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil

A Polícia Militar informou que prendeu Joel Marques Silva, por volta das 15h30, desta segunda-feira (01), na 2ª rua do bairro Valmilândia, no município de Itaituba, no sudoeste estadual.

Os PMs informaram que viram-no em uma obra inacabada e acharam a cena esquisita. Na abordagem, o suspeito foi flagrado com pequena porção de maconha no bolso, mas em seguida, já na casa do acusado, a polícia encontrou cerca de 1,2 kg de maconha, R$ 2,5 mil, em espécie.

Joel Silva foi enquadrado pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Militar informou que, além das drogas e dinheiro, aprendeu um cartucho de espingarda calibre 20, uma balança de precisão e um aparelho celular.

O crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que descreve diversas condutas que caracterizam o ilícito, proibindo qualquer tipo de venda, compra, produção, armazenamento, entrega ou fornecimento, mesmo que gratuito, de drogas sem autorização ou em desconformidade com a legislação.

A pena para tráfico é entre cinco a 15 anos. O fato de ser primário geralmente reduz a pena em 1/6 a 2/3, ou mesmo o juiz poderá determinar que aguarde o julgamento em liberdade.

Por:Redação Integrada com informações do site Portal Giro

