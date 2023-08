Ação conjunta apreende mais de 30 quilos de maconha em Pacajá

(Foto:Divulgação/PCPA) -Uma denúncia anônima sobre um possível comércio de entorpecente no terminal rodoviário do município de Pacajá, no sudoeste paraense, levou a apreensão de mais de 30 kg de maconha no local.

Os agentes da segurança pública diligenciaram o local indicado e constataram uma adolescente praticando ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

“Mais uma vez o trabalho conjunto da Polícia Civil do Estado do Pará com a Polícia Militar dá um grande golpe no tráfico de drogas da região. Nós nos empenhamos sempre para dar resposta à sociedade no combate ao comércio de entorpecentes juntamente com as demais forças de segurança pública”, destacou o delegado-geral Walter Resende.

Após uma revista em uma van, os militares encontraram um tablete prensado com cerca de um quilo de maconha na mochila da adolescente. Ao ser questionada a respeito da origem da droga, ela informou que conseguiu o entorpecente com um homem, no bairro Olímpio.

Os policiais deslocaram ao endereço mencionado e foram recebidos a tiros pelo suspeito. Ele ainda conseguiu correr para um matagal, foi atingido por disparos, recebeu atendimento no hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Na casa do suspeito, outro homem foi abordado e informou participar da distribuição da droga. Ele indicou outro endereço onde o entorpecente estava escondido, localizado no bairro Sol Nascente.

“Nossa equipe de policiais civis, juntamente com a guarnição da PM, foi a esse segundo endereço mencionado e lá encontramos mais de 30 quilos de substância análoga a maconha, uma balança de precisão, anotações referentes a possíveis vendas de drogas, quantidades e destinatários dos entorpecentes. Nós prendemos o homem em flagrante na residência por tráfico de drogas”, informou do delegado Robson Mendes, superintendente da região..

O preso e os materiais apreendidos foram apresentados na delegacia. O homem passou pelos procedimentos de praxe e segue à disposição da justiça. A adolescente foi encaminhada à delegacia especializada.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/08/2023/18:35:57

