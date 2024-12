Ação desarticula rede de falsificação de identidade e no Pará

(Foto: Reprodução) – Conheça a Operação Renascidos, que combateu rede criminosa de falsificação de identidades em Belém, Breu Branco e São Francisco do Pará.

Conheça a Operação Renascidos, que combateu rede criminosa de falsificação de identidades em Belém, Breu Branco e São Francisco do Pará.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) participou da Operação Renascidos, deflagrada em 11 de dezembro, em colaboração com o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A operação visou desmantelar uma rede criminosa envolvida em falsificação de documentos para a obtenção de “novas identidades”, com a atuação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO) e do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI).

Investigação e Ações em Belém, Breu Branco e São Francisco do Pará

Com mandados de busca e apreensão cumpridos nas cidades de Belém, Breu Branco e São Francisco do Pará, a operação revelou uma rede complexa que, por meio de RGs falsificados emitidos em outros estados, permitiu que membros de facções criminosas, foragidos da justiça e estelionatários criassem novas identidades. Isso possibilitou a emissão fraudulenta de documentos como CNH, título de eleitor, habilitação de arrais amador e até constituição de empresas.

Durante as diligências, foram encontrados diversos RGs adulterados e materiais utilizados para a falsificação desses documentos, configurando uma extensa fraude que impacta diretamente a segurança e a integridade dos registros civis no Brasil.

A Operação Renascidos foi coordenada pelo GAECO/Guarulhos (SP) e pela PRF, com o apoio do GAECO do MPPA. As diligências abrangeram diversas cidades, incluindo São Paulo, Itaquaquecetuba, Osasco, Santos, Sumaré, São José dos Campos, Guarujá, Araçatuba, Santo André e, claro, os municípios paraenses de Belém, Breu Branco e São Francisco do Pará.

Com a colaboração entre as forças de segurança e os Ministérios Públicos, a Operação Renascidos visa combater o crime organizado e proteger a integridade dos documentos oficiais no Brasil, garantindo que a justiça seja feita e que criminosos não se beneficiem de fraudes para praticar crimes.

Fonte: Clayton Matos – Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/12/2024/15:34:03

