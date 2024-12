PC prende seis suspeitos e apreende drogas em Belém e Região Metropolitana

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11), a Operação Muralha, com o objetivo de combater o tráfico de drogas em Belém.

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11), a Operação Muralha, com o objetivo de combater o tráfico de drogas em Belém e na Região Metropolitana. A ação resultou na prisão de seis pessoas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, uma por porte de munição de uso restrito e uma por porte ilegal de arma de fogo.

As prisões ocorreram em diferentes bairros da capital e região, incluindo Pedreira, Guamá, Campina e Tapanã. Um dos presos também é investigado por um latrocínio ocorrido em outubro deste ano no bairro 40 Horas.

Durante a operação, foram apreendidos armas, munições, dinheiro, entorpecentes, documentos, balanças de precisão e materiais usados para a venda de drogas. Todo o material será encaminhado para perícia.

O delegado geral, Walter Rezende, destacou a importância da operação no combate ao crime organizado e à criminalidade, com o objetivo de garantir a segurança da população.

Com mais de 100 policiais envolvidos, a operação contou com o apoio da ATAC (Ações Táticas com Cães da Guarda Municipal de Belém) e foi coordenada pela Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) e pela Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). O nome da operação, Muralha, simboliza a resistência contra as ameaças do crime organizado, criando uma barreira protetora para a sociedade.

