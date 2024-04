Polícias fazem maior apreensão de drogas da história do Pará

Mais de 3 toneladas de drogas foram apreendidas. | Foto: Divulgação/PCPA

As apreensões ocorreram por meio da operação “Guardião do Norte”. Quatro suspeitos foram detidos, por esconder as drogas entre peixes salgados congelados.

O governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou, na manhã deste domingo (14), a maior apreensão de drogas da história do Pará. As forças de segurança, como as polícias Militar e Civil, trabalharam em conjunto para apreender um total de 3,2 toneladas de entorpecentes em Abaetetuba, no nordeste do Pará, durante a noite deste sábado (13).

As apreensões ocorreram por meio da operação “Guardião do Norte”, que tem como objetivo proteger os rios do estado contra a criminalidade. Durante a averiguação de uma embarcação, foi localizada uma carga de entorpecentes escondida entre 3 toneladas de peixes salgados e congelados. O número é quase a metade das 8 toneladas apreendidas em 2023.

Na operação, quatro pessoas foram presas em flagrante. Em imagens postadas pelo governador em seu Instagram, é possível ver barcos e carros abarrotados com as substâncias ilícitas, significando um grande prejuízo para o crime organizado.

“Esta é a maior apreensão de drogas da história das forças de segurança do Estado do Pará, superando as 2,5 toneladas de uma apreensão realizada pela Polícia Civil em Mosqueiro (distrito de Belém) no ano de 2020. Isso demonstra para a população que nossos agentes estão atuando de forma enérgica no combate ao tráfico de drogas em todo o Pará”, destacou o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende.

As investigações iniciaram após denúncias feitas as órgãos de segurança. Com o levantamento das informações , a operação foi montada pela Superintendência Regional do Baixo Tocantins, com apoio do Núcleo de Inteligência Policial, Núcleo de Apoio à Investigação (NAI Santarém), Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) e Polícia Militar.

Os quatro suspeitos foram presos e autuados por crimes ambientais, tráfico de drogas e associação criminosa. Após passar pelos procedimentos necessários, todos foram colocados à disposição da Justiça. A droga apreendida foi encaminhada para perícia.

Segundo o superintendente Regional do Baixo Tocantins, Mhoab Kayan, responsável pela operação, o trabalho contou com o apoio de órgãos municipais na destinação do material apreendido. “A embarcação utilizada no crime foi confiscada e entregue à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Município, como fiel depositário. As carnes apreendidas foram inspecionadas e distribuídas à população carente de Abaetetuba, em colaboração com a Secretaria de Assistência Social”, acrescentou o delegado.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Diário Online Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2024/10:37:54

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...