Padre de Rio Maria desaparece após embarcação virar em represa de Floresta do Araguaia

A notícia do desaparecimento do padre Benedito Rodrigues Costa, o padre Bené, repercute no sudeste do Pará (Foto:Reprodução / Site Zé Dudu)

A Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia divulgou comunicado sobre o acidente e pede orações para o religioso ser encontrado com vida

Circula em sites e nas redes sociais da região do sudeste do Pará, a notícia do desaparecimento do padre Benedito Rodrigues Costa, o padre Bené, na manhã desta terça-feira (15), após a canoa em que ele estava virar, na represa de uma propriedade rural no município de Floresta do Araguaia. O religioso é pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no município de Rio Maria. (As informações são do site Zé Dudu).

Por toda esta terça-feira, o Corpo de Bombeiros fez buscas na região do acidente, mas até então, o pároco não foi encontrado. A comoção de pessoas católicas é intensa nas redes sociais locais no âmbito da internet. A informação apurada é de que o padre participava da confraternização de padres.

A Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia inclusive divulgou um comunicado sobre o acidente, e reiterou que o religioso estava na confraternização com os padres da região, e o acidente ocorreu quando eles saíram a passeio pela represa.

A informação é de que a Diocese segue acompanhando os trabalhos dos Bombeiros e pede a todos os religiosos orações para que o Padre Benedito seja encontrado com vida.

Floresta do Araguaia é um município do sudeste do Pará, localizado na microrregião de Conceição do Araguaia, com cerca de 19.746 habitantes, pela última contagem do ano de 2017.

Jornal Folha do Progresso em 16/02/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...