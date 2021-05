Homem se irrita com bar fechado, agride proprietária e é preso no oeste do Pará

Acusado portava uma espingarda carregada quando foi detido por policiais militares, na zonal rural do município de Monte Alegre – (Foto:Reprodução/ Polícia Militar)

Um homem de 40 anos foi preso após agredir a proprietária de um bar na comunidade do KM-15, zona rural do município de Monte Alegre, no oeste paraense. Ele foi capturado por policiais militares do Posto Policial Destaca (PPD) de Vila do Limão, na noite de domingo (2).

Segundo informações da PM, o acusado se irritou ao encontrar o bar fechado e discutiu com a proprietária do estabelecimento após a mulher se negar a abrir o local, que funciona em uma parte da própria casa da vítima. Com a negativa, ele deu uma garrafada na cabeça da comerciante de 41 anos e em seguida fugiu o local.

Depois da confusão, familiares da comerciante saíram da residência e acionaram a Polícia Militar para prender o agressor. Ao chegar no local, os agentes da guarnição encontraram o suspeito escondido próximo à casa onde funcionava o bar. Ele portava uma espingarda carregada, possivelmente à espera dos moradores da casa, informou ainda a Polícia.

A vítima foi socorrido e encaminhada para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico.

Já o suspeito e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis. As informações são do G1 Santarém.

Por:Redação Integrada

