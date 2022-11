Acidente em Santa Izabel deixa vítima partida ao meio

Acidente entre camionete e caminhão na BR-316 (Foto: Reprodução redes sociais)

Morte ocorreu após uma colisão entre uma camionete e um caminhão

Um acidente na rodovia BR-316, na altura do Município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, marcou a tarde desta segunda-feira (7), entre os motoristas de veículos de carga e de passeio nessa que é a principal via da entrada e saída da capital paraense.

Tudo porque o impacto da colisão entre um carro de passeio e um caminhão foi tanto, que um homem foi cortado ao meio, como verificado no local do fato.

O acidente se deu por volta das 13 horas, como informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Km 31 da BR-316, no sentido crescente da via, ou seja, Belém-Santa Izabel do Pará. O acidente envolveu uma camionete e um caminhão. O condutor da camionete acabou morrendo em virtude de que o carro de passeio colidiu com parte traseira do caminhão.

O acidente deixou o trânsito lento naquele trecho da rodovia. Até o começo da noite, a vítima ainda não havia sido identificada. Guarniçõe do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local do acidente. (Com informações do O Liberal).

