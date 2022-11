Botafogo derrota o Atlético-MG e encosta na briga pela Pré-Libertadores

O Botafogo mostrou mais uma força fora de casa ao vencer o Atlético-MG por 2 a 0, nesta segunda-feira, no Mineirão.

Com o resultado, aos cariocas chegaram a 50 pontos, na 10ª posição, próximo do G8. Já os mineiros seguem com 52, em oitavo.

No primeiro tempo, o Atlético-MG marcou com Vargas, mas o gol foi anulado por impedimento no lance. Já na etapa final, o Botafogo aproveitou contra-ataque para balançar a rede, com Victor Sá e Tiquinho Soares.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Santos, no Nilton Santos, na quinta-feira. No mesmo dia, o Atlético-MG encara o Cuiabá, no Mineirão.

O jogo – O duelo começou movimentado, com as duas equipes em busca do ataque. O Atlético-MG chegou a balançar a rede aos 12 minutos, com Vargas. No entanto, o gol foi anulado pelo VAR por impedimento na jogada.

O lance animou os donos da casa, que desperdiçaram grande chance aos 16 minutos. Vargas foi lançado e chegou a passar por Gatito, que saiu da área para tentar cortar a bola. O chileno tocou para Zaracho, mas o jogador finalizou mal.

Depois do lance, o Botafogo melhorou a marcação. Com isso, o Atlético-MG passou a ter dificuldade em criar boas jogadas. Os cariocas também não encaixavam os contra-ataques, deixando o confronto sem emoção. O panorama seguiu o mesmo nos minutos finais. Assim, o duelo permaneceu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Atlético-MG assustou logo aos cinco minutos. Vargas recebeu passe na área e chutou para boa defesa de Lucas Perri. O Botafogo tentava avançar na velocidade, mas pecava no último passe.

Os donos da casa seguiram melhores e desperdiçaram grande chance aos 12 minutos. Keno foi lançado na área e tocou na saída do goleiro. No entanto, a bola foi trave e voltou na mão de Lucas Perri.

Os sustos fizeram o Botafogo melhorar a marcação. Com isso, o jogo voltou a ficar sem chances de perigo. Somente aos 30 minutos, os visitantes chegaram com qualidade e abriram o placar. Victor Sá aproveitou cruzamento rasteiro e chutou sem chance para Everson.

O Atlético-MG tentou aumentar a intensidade para pressionar, mas viram o Botafogo ampliar aos 38 minutos. Lucas Fernandes levou a melhor sobre a marcação e cruzou para Tiquinho Soares cabecear para a rede.

O novo revés foi sentido pelos mineiros. O Atlético-MG até tentou diminuir o prejuízo, mas pouco incomodou a zaga do Botafogo, que saiu de campo com a vitória no Mineirão.

(Gazeta Esportiva – foto: Pedro Souza/assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 08/11/2022

