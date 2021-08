Acidente entre carro e carreta deixa três mortos em Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ontem, o empresário de Guarantã do Norte, Amilton Ribeiro de Souza, de 50 anos, uma grave colisão envolvendo um Fiat Strada branco, que conduzia com uma carreta Volvo VM 310 vermelha, em Castelo dos Sonhos (PA).

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e realizou as análises do local do acidente

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada, mas eles já estavam sem vida. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar os corpos que estavam presos às ferragens. O caminhoneiro não se feriu e permaneceu no local até a chegada da polícia.

As três pessoas morreram na colisão entre em um VW Voyage e uma carreta na MT-344, em Dom Aquino (166 quilômetros de Cuiabá), ontem à tarde. As vítimas foram identificadas como Moacir Nunes da Silva, de 48 anos, Nyemier Odiberto Hekert Vieira, 31 anos, e Jéssica Guimarães dos Santos, de 27 anos.

