Pauta de resorts integrados com cassinos ganha força no Senado

O debate sobre a liberação das apostas no país ganha força a cada dia. Com cerca de 450 plataformas atuando no país, oferecendo jogos como bingo online gratis, blackjack, roleta e também apostas esportivas, parte da classe política e também da sociedade civil anseiam por uma melhor regulamentação do setor. Ao que tudo indica, essa demanda será atendida em Brasília, no Congresso Nacional.

Isso porque, há também uma demanda que atinge não só as plataformas online, mas também os resorts integrados, que poderão oferecer atividades ligadas aos jogos de azar, o que atualmente é proibido no Brasil. Hoje, muitas pessoas vão a Punta del Este, no Uruguai, ou Las Vegas, nos EUA, para realizar a prática. Em breve, ao que tudo indica, a realidade brasileira será diferente.

Nas últimas semanas, o presidente do Senado, o mineiro Rodrigo Pacheco (DEM) fez menção a um projeto de Lei que tramita na Casa e que deve ser avaliado em breve pelos senadores.

“Há várias propostas nesse sentido [de liberação de jogos de azar]. Há, inclusive, uma proposta dos chamados resorts integrados, me parece de autoria do senador Irajá [Irajá (PSD-TO)]. São projetos que existem e, a critério dos líderes partidários, dos senadores e das senadoras, nós podemos dar o devido encaminhamento, mas não tem uma posição minha definida a nenhum desses projetos”, declarou Pacheco ao ser questionado por jornalistas durante uma entrevista coletiva.

O PL do senador Irajá afirma que a indústria de turismo nacional “vem sofrendo com a desaceleração econômica em razão da pandemia de covid-19 e com inúmeros problemas do setor, como a baixa visitação do turista internacional, a falta de investimentos públicos e privados, as preocupações com a segurança pública, a ausência de recursos para campanhas de marketing e promoção, entre outros”.

Ainda segundo a nota publicada no site da Agência Senado há algumas semanas, Irajá argumenta que a implantação de resorts integrados no Brasil surge como “uma oportunidade para mudar de patamar a visitação internacional ao país”. Ele também ressalta que um dos objetivos principais de sua proposta é aumentar a participação do país no mercado de feiras e eventos internacionais.

“Através da construção de uma nova infraestrutura turística, com a criação de novos atrativos para reforçar os destinos nacionais, pretende-se atrair congressos e convenções internacionais para o mercado brasileiro. A partir daí, poderemos verificar um choque na demanda de novos turistas que impactará no transbordamento do turismo, tanto de negócios como de lazer, por todas as regiões do país”, afirma.

A liberação dos jogos de azar no país é um tema polêmico e que divide opiniões. No Congresso Nacional, membros da bancada evangélica são contrários à medida alegando que a prática fere preceitos morais e éticos. Há, ainda, o temor de que a liberação possa favorecer crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, servindo como rota de fuga para o dinheiro obtido no tráfico de drogas e de armas.

Por outro lado, defensores da proposta, como o senador Irajá, defendem a liberação dos jogos de azar como forma de incremento ao turismo brasileiro. Além disso, a liberação poderia favorecer a arrecadação para os cofres brasileiros e impulsionar a criação de programas sociais e pagamentos de benefícios, tão ameaçados pela crise econômica.

