Grêmio derrota o Vitória e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil

O Grêmio derrotou novamente o Vitória pelas oitavas de final da Copa do Brasil, dessa vez por 1 a 0 na Arena de Porto Alegre. Com a vantagem de três gols conquistada na semana passada, a equipe gaúcha se classifica para as quartas de final da competição.

Agora, o Grêmio aguarda os outros jogos das oitavas de final para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil. A CBF irá fazer o sorteio dos confrontos nesta sexta-feira, às 15 horas (de Brasília).

O jogo – A partida em Porto Alegre começou com muita igualdade no primeiro tempo. A equipe do Vitória precisava de uma goleada para sair com a classificação e até ficou mais tempo com a posse da bola, mas pouco criou para ameaçar o gol de Chapecó.

Do outro lado, o Grêmio iniciou o jogo mais tímido e depois se soltou. Tanto que, aos 43 minutos, conseguiu um pênalti depois de toque de mão na bola de João Pedro, que foi expulso. Na cobrança, Jean Pyerre colocou os gaúchos na frente do placar.

O inevitável movimento para o Vitória era partir pra cima do Grêmio no segundo tempo, mas o jogador a menos deixou a defesa da equipe baiana exposta para o jogo rápido de contra ataque. Mesmo assim, o time de Felipão mostrou dificuldades para conseguir transformar oportunidades em gol.

Desta maneira, o confronto seguiu morno até o apito final, garantindo o clube gaúcho na próxima fase da Copa do Brasil.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)

