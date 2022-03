Acidente entre dois veículos mata criança de 9 anos na rodovia Transamazônica

(Foto: Reprodução) – Na manhã desta quinta-feira (3), um acidente envolvendo dois veículos deixou uma criança de 9 anos morta, no km 75 da BR-230, na Rodovia Transamazônica entre os municípios Brasil Novo e Medicilândia, sudoeste do Pará.

De acordo com informações preliminares, a condutora de um dos veículos, identificada como Daiane Trezeciak, estava com suas duas filhas quando foi surpreendida pela batida do outro veículo e os dois acabaram dentro de uma lagoa, que fica as margens da rodovia.(As informações são do Romanews).

A filha de Daiane Trezeciak, de apenas 9 anos ficou presa no veículo que ficou parcialmente inundado após cair na lagoa. Já a outra adolescente de 15 anos conseguiu se salvar e foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros.

A criança de 9 anos ainda foi resgata e levada para o Hospital de Medicilândia, mas não resistiu e veio a óbito.

Jornal Folha do Progresso em 03/03/2022/17:44:27

