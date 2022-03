Acidente entre seis carros e uma carreta deixa cinco pessoas feridas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o Samu, as cinco vítimas foram atendidas por duas unidades de suporte avançado e pelo Serviço Aeromédico a bordo do helicóptero Falcão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao local para fazer o socorro dos feridos. Entre os carros envolvidos no acidente estava um táxi que seguia para a Praia do Gunga. O motorista precisou ser retirado das ferragens.

Um acidente entre uma carreta e outros seis carros deixou cinco pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma primeira colisão entre dois carros foi mal sinalizada no meio da estrada e acabou provocando o segundo acidente. (As informações são de Luciana Carvalho).

