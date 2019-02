Mãe é presa após trancar filhas para ir à festa e padrasto abusar sexualmente da menor

Mãe foi presa após abandonar as filhas trancadas em casa. Uma das meninas contou que foi abusada sexualmente pelo padrasto. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, identificada apenas como Camila R. B., de 25 anos, foi presa após abandonar as filhas de 5 e 7 anos, trancadas em casa, durante quatro dias, para ir se divertir em uma festa. O caso foi registrado no bairro Areal, em Porto Velho.

Mãe que abandonou bebê é autuada por abandono

O Conselho Tutelar recebeu a denúncia do abandono das crianças. As meninas foram retiradas da residência por um morador, que as alimentou.

ABUSO

A filha mais nova de Camila, uma menina de 5 anos que estava com lesões pelo corpo, contou aos policias que foi abusada sexualmente pelo padrasto, fato confirmado pela irmã mais velha.

Mãe que abandonou bebê em esgoto é indiciada por tentativa de homicídio

Ao comparecer no Conselho Tutelar, Camila confessou que deixou as filhas sozinhas em casa para se divertir na festa e disse não ter conhecimento sobre o abuso sexual relatado pela filha.

Criança implora para não ser abandonada pela mãe no meio da rua. Veja o vídeo!

Camila foi presa e encaminhada para a Central de Flagrantes de Porto Velho. As crianças foram encaminhadas para uma casa de acolhimento.

(Com informações do portal Rondônia Agora)

Fonte:Dol

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...