Homem é preso por estuprar enteado de 7 anos em Castelo de Sonhos

Homem é preso por estuprar enteado de 7 anos no distrito de Castelo de Sonhos (Altamira) no sudoeste do Pará – (Foto: Crédito: Reprodução/Confirma Notícia)

Um homem, ainda não identificado, foi preso pela Polícia por estuprar uma criança, no distrito de Castelo dos Sonhos (distante 154,2 km de Novo Progresso-via BR-163), em Altamira, região sudoeste do Pará.

Segundo informações do Confirma Notícia, o mandado foi expedido pelo tribunal de Justiça do estado, por meio da secretaria da Vara Criminal da cidade de Novo Progresso. (A informação e do Portal Confirma Notícia)

Ainda de acordo com o Confirma Notícia, o suspeito é parente da vítima que tinha 7 anos na época do crime. Os policiais encontraram o criminoso no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, região sudoeste do Pará. Ele foi preso e transferido para o presídio de Itaituba.

