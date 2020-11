Acidente envolvendo carro e moto deixa uma pessoa ferida, em Itaituba

Veículos envolvidos no acidente.( Foto: DivulgaçãoWeslen Reis – Plantão)

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), por volta das 9h, na vigésima rua com a travessa treze de maio bairro bela vista em Itaituba. De acordo com informações foi envolvendo dois veículos um Fiat Uno Sporting de Cor vermelha e uma motocicleta Honda CG 125 Fan de cor vermelha.

De acordo com informações, a condutora do Fiat Uno, Adriele Vieira Alves, 24 anos, estava saindo da clínica quando uma adolescente das inicias D. R. M. N de 17 anos, que conduzia sua motocicleta sentido rodovia Transamazônica, encostou na lateral do carro, vindo a se desequilibrar e cair.

Os militares do Corpo de bombeiros foram acionados e prestaram todo atendimento à vítima que estava com escoriações no braço direito, trauma na costela do lado esquerdo e trauma na perna direita, após o atendimento pré-hospitalares foi encaminhada para o hospital Municipal para avaliação médica.

Agente da Comtri no local.

Agentes da Comtri também estiveram no local do acidente para fazer averiguação. Vale ressaltar que os proprietários dos veículos entraram em acordo e cada um ficou com seu prejuízo.

Fonte: Plantão 24horas News

