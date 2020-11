Polícia Federal faz ação contra fraudes no auxílio emergencial

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A iniciativa chamada de Estratégia Integrada contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial busca sistematizar a investigação de fraudes na concessão do benefício.

A Polícia Federal realiza hoje (9) uma operação contra fraudes no recebimento do auxílio emergencial pago durante a pandemia. Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão e dez de busca e apreensão em três estados: Bahia, Tocantins e São Paulo.

