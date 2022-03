PRF prende dois irmãos com camionetes roubadas;dizem que compraram em revendas de Itaituba

PRF recuperou duas caminhonetes, uma roubada a seis anos no Mato Grosso e outra a cinco anos na cidade de Xinguara no Pará. (Foto: Divulgação PRF)



Os dois veículos estava sendo conduzido por membros da mesma família!

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu recuperar, neste domingo,6 de março de 2022, duas camionetes L200 Triton uma com registro de furto/roubo a seis anos na cidade de Peixoto de Azevedo (MT) , outra roubada a cinco anos na cidade de Xinguara no Pará.

Leia mais:Duas caminhonete L200 Triton são presas pela PRF em Itaituba Pará

Os dois veículos foram recuperados na cidade de Itaituba, no Pará.

Primeiro veiculo –Segundo a PRF, a equipe fazia uma fiscalização de rotina, no quilômetro 1.139 da BR-230, quando abordou o veículo, que seguia sentido Jacareacanga, no sudoeste do Estado. Após a abordagem, foi constatada a presença de adulteração nos sinais identificadores do veículo. Ao aprofundar a análise, a equipe identificou uma ocorrência de furto e roubo registrada no dia 16 de agosto de 2016, na cidade de Peixoto Azevedo.

Segundo Veiculo – Em seguida, o condutor do veículo solicitou o auxílio de outros membros de sua família durante a abordagem, que chegaram em outro veículo modelo L-200 Triton. A equipe realizou a análise do veículo que estava em posse dos familiares e constatou que também se tratava de uma caminhonete adulterada. Na ocasião, foi identificada uma ocorrência de furto e roubo registrada no dia 8 de janeiro de 2017, no município de Xinguara (PA).

Foi dada voz de prisão aos dois irmãos (não tiveram nomes divulgados), que foram encaminhados à Polícia Civil de Itaituba (PA), para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de receptação dos dois veículos de posse dos mesmos (irmãos) membros da família. Se condenados, a pena pode chegar a quatro anos de reclusão, além do pagamento de multa.

Versão dos irmãos

Dois irmãos que tiveram os veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por suspeita de adulteração de chassi e furto, durante uma fiscalização no Km 7 da BR-230, no trecho urbamo de Itaituba, na tarde do último domingo (6), revelaram a amigos que adquiram suas caminhonetes em empresas revendedoras de automóveis em Itaituba, e que não sabiam da situação irregular dos veículos.

Na manhã de segunda-feira (7), Antônio Dias Oliveira Junior e Raimundo Nonato Vieira Oliveira enviaram áudios para contatos pelo whatsapp para dar explicações sobre a procedência e condição dos veículos apreendidos pela PRF.

Conforme apurou a reportagem do Portal OESTADONET, um dos veículos teria sido vendido pela revendedora de nome FOX. A outra teria sido na empresa Pátio BR.

Um dos irmãos disse que comprou a caminhonete de uma pessoa de prenome Diego, que por sua vez teria comprado de um tal ‘Paulinho’.

Um deles disse que já entrou em contato com as pessoas que venderam os veículos, mas que estão passando por um momento delicado, sobretudo depois que a notícia da apreensão repercutiu na imprensa. “O Paulinho disse que comprou o carro vistoriado, com procedência. Já apareceu até em jornal “a dupla de bandido com carros roubados”. Não tô muito legal com o psicológico não”, disse em um áudio obtido pelo Portal OESTADONET.

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/03/2022/09:14:14

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...