Acidente envolvendo dois ônibus no Entroncamento deixa 13 pessoas feridas

Um acidente envolvendo dois ônibus e um carro de passeio deixou 13 pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (25) no sentido Entroncamento-São Brás. O acidente aconteceu por volta das 6h20 da manhã quando um ônibus da empresa Rio Guamá atingiu um segundo ônibus e um carro de passeio em frente ao Conjunto Costa e Silva na avenida Almirante Barroso.

Segundo o motorista o freio do ônibus teria falhado e com isso ele acabou atingindo os dois veículos. Segundo o Corpo de Bombeiros o caso deve ser investigado pois se trata de um veículo novo e talvez não tenha acontecido nenhuma falha no freio.

Com o impacto da colisão cerca de 13 pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas. Quatro pessoas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta e as demais seguiram para hospitais particulares.

O acidente deixou o trânsito bastante lento no trecho. O Corpo de Bombeiros e agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) estão no local realizando a limpeza da pista para que seja liberado o acesso para que o trânsito possa voltar a fluir.

