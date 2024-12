Acidente envolvendo duas motos deixa uma pessoa morta em Parauapebas | PA

Foto: Reprodução | O acidente aconteceu neste domingo (8), por volta das 5h10, na rodovia Dr. Faisal Salmen (antiga PA-275).

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo duas motocicletas neste domingo (8), por volta das 5h10, na rodovia Dr. Faisal Salmen (antiga PA-275), próximo ao Complexo Turístico de Parauapebas, na altura do bairro Rio Verde.

Segundo testemunhas, os dois veículos seguiam no mesmo sentido quando um deles, teria colidido em alta velocidade na traseira da moto que o antecedia. Com o impacto, Josué Pereira Rodrigues foi lançado ao asfalto e sofreu traumatismo craniano e em outras partes do corpo. Mesmo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O outro motociclista, ferido, foi levado por familiares para um hospital particular. Seu estado de saúde não foi divulgado até o momento. A Polícia Civil investiga as causas do acidente para apurar a dinâmica do ocorrido. O corpo de Josué foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/12/2024/07:42:24

