Mototaxista credenciado é preso em Santarém por suspeita de estupro de adolescente

Caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (25) em um motel na grande área do Santarenzinho. Suspeito foi preso no bairro Nova Vitória.

Um mototaxista credenciado foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (25), no bairro Nova Vitória, após ser denunciado por estupro de uma adolescente. O suposto estupro teria acontecido momentos antes em um motel na grande área do Santarenzinho. A vítima tem 15 anos.

Flávio Umbelino da Silva, 48 anos, atua como permissionário do serviço de mototáxi em Santarém com a moto número 201. Na tarde de hoje, quando trafegava pela avenida Fernando Guilhon foi parado pela adolescente e a mãe dela que solicitaram corrida até a residência delas no bairro Santarenzinho.

De acordo com relatos da mãe da adolescente, ela pediu para que o mototaxista chamasse outra moto para que as duas seguissem juntas, mas ele teria se oferecido para fazer as duas corridas por um preço mais baixo e elas concordaram. Primeiro, Flávio levou a mãe da adolescente até a casa delas. Depois retornou para buscar a menina e no caminho começou a dizer que ela era muito bonita e que poderia trabalhar com eventos, que ele conhecia uma mulher que estava selecionando jovens para trabalhar em eventos. Depois desviou o caminho e ao invés de levar a adolescente pra casa dela, foi para um motel, onde teria cometido o estupro.

De acordo com informações repassadas pela adolescente à polícia, após o mototaxista consumar o estupro, ela conseguiu se desvencilhar dele e correr para a rua, onde pediu ajuda a funcionários de um provedor de internet que passavam pela rua. Foram eles que acionaram a polícia, e o mototaxista fugiu ao ver a adolescente pedindo socorro.



O suspeito só foi alcançado momentos depois já no bairro Nova Vitória. E segundo a polícia, durante a perseguição policial, ele bateu com a moto em um buraco e caiu no chão se machucando superficialmente.

Ainda segundo a polícia, Flávio Umbelino já teria sido preso em 2017, por estupro. Ele foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) para os procedimentos cabíveis.

A profissionais da imprensa que acompanharam o momento da prisão do mototaxista, ele disse que tinha ido para um motel com uma mulher com a qual teria tido relação sexual consentida, e não sabia porque estava sendo preso.

Foto: Reprodução

Por: Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...