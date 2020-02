Acidente envolvendo três carretas na rodovia transamazônica, no Distrito de Miritituba faz uma vítima fatal

(Foto:Reprodução) – Por volta das 04h:00min da madrugada desta terça-feira (11), aconteceu uma colisão envolvendo três carretas na altura do km 15, no distrito de Miritituba.

De acordo com informações, uma das carretas deu um problema mecânico, porém ficou no meio da pista, e não ligou o alerta e nem colocou a sinalização necessária, para que os outros motoristas que trafegam na rodovia transamazônica ficassem atentos.

Segundo informação, uma carreta que seguia sentido campo verde estava uma família, motorista (Cleuvan), esposa (Luciene França Alves, de 57 anos) e filho (Clebson), que ao seguir depois da curva, deu de frente com a carreta que estava no meio da via sem sinalização no mesmo sentindo, o motorista na qual estava com sua família rapidamente puxou para outro lado da rodovia e no momento vinha outra carreta sentido Miritituba, onde foi impossível evitar a colisão entre as carretas.

Na carreta que estava a família, o motorista fraturou o braço, o filho cortou a testa e machucou o pé, infelizmente a esposa (Luciene) veio a óbito. Ainda de acordo com informações, o motorista que estava com a carreta sem sinalização no meio da rodovia, após o acidente evadiu-se do local.

A Polícia Militar, também foi acionada para verificar a situação e estão fazendo algumas diligência na localidade na tentativa de achar o motorista que evadiu-se do local.

O Instituto médico legal (IML), foi acionado para fazer a remoção do corpo para necropsia.

Até o fechamento desta matéria o motorista da carreta com problemas mecânicos não foi localizado!!!

